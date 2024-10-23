لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى أوائل 2025

قررت الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا»، الأربعاء، تمديد تعليق الرحلات إلى كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل، وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، ذكرت المجموعة، التي تضم الخطوط الجوية السويسرية «سويس»، والخطوط النمساوية، أن التمديد يتضمن إلغاء الرحلات من طهران وإليها حتى 31 يناير، والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 فبراير.

والاثنين الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس»، تمديد تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى يوم الثلاثاء 29 أكتوبر؛ بسبب الوضع الأمني.

كما تم تعليق الرحلات الجوية بين باريس وبيروت حتى يوم السبت 30 نوفمبر، أي أكثر بشهر من التعليق الأول الذي أعلن عنه وسيستمر حتى 26 أكتوبر، بحسب وكالات.

وقالت الشركة إنها تراقب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وسيظل قرار استئناف الرحلات خاضعًا لتقييم الوضع هناك.