الرئيس الإيراني: استمرار جرائم الاحتلال في غزة ولبنان لم يبق لنا خيارا غير الرد عليه

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن «أي عمل يقوم به الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية، سيواجه ردًا حاسمًا وغير قابل للتصور».

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، أن بزشكيان، الذي يزور روسيا حاليا للمشاركة في قمة تجمع «بريكس»، التقى صباح الأربعاء، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في مدينة قازان.

واستعرض بزشكيان، خلال هذا اللقاء، أهم القضايا الثنائية والإقليمية، وأهمية مجموعة «بريكس» في إصلاح الشئون الإقليمية والدولية غير المتكافئة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، وتهديداته ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكر أن إيران مارست ضبط النفس؛ أملا في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا: «لكن استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وتوسعه في لبنان أجبرنا على عدم السماح باستمرار هذه التصرفات دون إجابة».

ونوه بزشكيان، أن دعم الدول الغربية كان عاملًا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني، معقبًا: «إذا أخطأ الكيان الصهيوني وقام بعمل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فسوف يتلقى ردا حاسما وغير متوقع».

وأضاف: «نحن لا نرغب في نشر الصراع والتوتر في المنطقة بأي شكل من الأشكال، ونرحب بأي عمل في اتجاه السلام والهدوء، لكن تصرفات الكيان الصهيوني تتم بهدف محدد وهو إشعال النار في المنطقة بأكملها، فإذن من الضروري أن تكبح الدول الأخرى، وخاصة الغربية منها، جماح هذا الكيان المعتدي».