متحدث الخارجية: بنك التنمية الجديد لدول بريكس سيوفر تمويلات ميسرة للدول النامية

قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن مصر تشدد على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر ديمقراطية واستجابة لاحتياجات الدول النامية، وذلك من خلال إتاحة التمويلات اللازمة للتنمية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، أن بنك التنمية التابع لمجموعة «بريكس» يمثل خطوة تجاه نحو إصلاح النظام المالي العالمي، مشيرا إلى البنك سيوفر تمويلات ميسرة للدول النامية.

وأشار إلى أن مسألة المديونية الخارجية ستكون ضمن القضايا التي ستطرحها مصر خلال مشاركتها في قمة «بريكس».

وحول الاتصالات التي أجراها السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية اللبناني، قال إنها تأتي في إطار سلسلة من الاتصالات المصرية الهادفة إلى وقف التصعيد في لبنان، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد أن مصر جددت موقفها الثابت الداعم لأمن واستقرار لبنان، وتمكين مؤسساته الوطنية للقيام بدورها وعلى رأسها الجيش اللبناني؛ من أجل بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى ضرورة انتخاب رئيس توافقي في أسرع وقت ممكن.

وحذر من أن «الشرق الأوسط أمام منعطف خطير في ظل التصاعد الكبير لاحتمالات انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية واسعة»، مشددا على حرص مصر من خلال نشاطها الدبلوماسي المكثف على احتواء الموقف.