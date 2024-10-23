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تركيا: ضحايا بهجوم إرهابي في أنقرة


نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 4:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 4:55 م

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الأربعاء، عن سقوط ضحايا في هجوم وصفه بـ"الإرهابي" على مقر شركة توساش في العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن انفجاراً قوياً وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة، وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقالت تقارير إعلامية إن الهجوم "انتحاري"، وإن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بمركبة تجارية، وقاموا بتفجير سيارة أولاً ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، لم يتم الكشف عن حصيلتهم.

وذكرت وكالة الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.

والشركة التركية لصناعات الفضاء (TAI)، هي المركز التقني لتصميم وتطوير وصناعة الأنظمة الفضائية في تركيا، كما تعنى بتحديث المنتجات وصيانتها.

وتغطي منشآت الشركة ما مساحته 5 ملايين متر مربع، في مدينة أنقرة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

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