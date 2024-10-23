 الأهلي بزيه الأساسي في مواجهة الزمالك بنهائي السوبر المصري - بوابة الشروق
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الأهلي بزيه الأساسي في مواجهة الزمالك بنهائي السوبر المصري

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 8:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 8:33 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، عن ارتداء فريق الأهلي زيه الأساسي في مواجهة غريمه التقليدي الزمالك.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الثامنة من مساء غدًا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري.

وسيرتدي الأهلي في نهائي السوبر المصري زيه الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما سيلعب الزمالك اللقاء بزيه البديل المكون من اللون الأسود الكامل.

وكان الفريق الأحمر قد تأهل لنهائي السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي المسابقة، بينما تخطى الزمالك عقبة نظيره بيراميدز في الدور ذاته بركلات الترجيح.


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