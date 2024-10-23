البحيرة: إحالة عدد من العاملين بالوحدة الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل في إدكو

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو في مركز إدكو؛ لعدم تواجده بمقر عمله أثناء الزيارة المفاجئة وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة، وقررت تحويل عدد من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغييهم عن العمل.

وأكدت محافظ البحيرة، أنه لا تهاون مع الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها الخدمات الصحية، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مقصر لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

ووجهت عازر، مديرية الصحة بالبحيرة، بتشكيل لجان لمتابعة سير العمل بالوحدة والانضباط الإداري بها، والوقوف على احتياجات المواطنين؛ لتقديم خدمة صحية مميزة لأهالي القرية.