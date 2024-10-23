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عرض خاتم حسن نصر الله في مزاد علني بإيران

وكالات
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 11:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 11:28 ص

تعتزم شبكة «أفق» الإيرانية بيع خاتم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي، في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، قال النائب في مجلس الشورى الإيراني مجتبى رحماندوست، لشبكة «أفق»، إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله منذ فبراير 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني، وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان، أي ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.

وأوضحت الوكالة أن «رحماندوست»، تلقى الخاتم كهدية من نصرالله أثناء زيارته لإيران عام 2014.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، نصرالله، في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحظي نصرالله بشعبية واسعة في لبنان ودول عربية أخرى، ولعب دورًا رئيسيًا في تحول حزب الله تاريخيًا لدخول الساحة السياسية واكتساب نفوذ في هيكل الحكومة اللبنانية.

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