يرفض كرونوسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، تدريب أي فريق مصري باستثاء بيراميدز، مشيرا إلى أنه عُرض عليه تدريب الزمالك عن طريق بعض الوكلاء.

وقال يورتشيتش في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "من الصعب أعمل مدربا لفريق آخر في مصر لأنني مرتبط عاطفيا مع بيراميدز".

وأضاف: "سأركز حاليا في مشواري مع بيراميدز، لنهاية تعاقدي بعد موسمين".

وأنهى: "الأفضل لي البحث عن ناد لي آخر خارج مصر، والسعي لتحد جديد وثقافة جديدة ومنافسة مختلفة".

وواصل: "لم أتفاوض مع ناد مصري خلال فترة تواجدي لبيراميدز، لكن بل 7 سنوات تواصل معي أحد الوكلاء بشأن اهتمام الزمالك، ولم تكن تتوافر لي المعلومات اللازمة ولا أعرف أجواء العمل في المنطقة العربية".

وتابع: "وبعملي في المنطقة العربية بالإمارات والسعودية، وصلتني بعض المعلومات عن الأندية المصرية".

أما عن المقارنة بين الأهلي المصري والسعودي.. قال: "المقارنة صعبة لكن الأهلي المصري أصعب من أهلي جدة".

وواصل: "أهلي جدة يضم لاعبين على أعلى مستوى، ولكن الجودة الفنية في كرة القدم لا تكفي، بل ضرورة توزيع القدرات على أرض الملعب بشكل منظم وقوي".

وأنهى: "الأهلي المصري أفضل في ذلك لذا فإنه أقوى من أهلي جدة".