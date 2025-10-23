ليتوانيا تعلن انتهاك طائرتين روسيتين لمجالها الجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، اليوم الخميس، إن طائرتين عسكريتين روسيتين انتهكتا المجال الجوي لليتوانيا.

وكتب ناوسيدا منشور على تطبيق إكس جاء فيه: "هذا المساء، انتهكت طائراتان عسكريتان روسيتان المجال الجوي الليتواني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسلامة أراضي ليتوانيا."

وأضاف: "مرة أخرى، يؤكد هذا الانتهاك أهمية تعزيز جاهزية الدفاع الجوي الأوروبي".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليتوانية ستستدعي ممثلي السفارة الروسية للاحتجاج على ما وصفه بـ "السلوك المتهور والخطير".

وقال الجيش الليتواني إن سلاح الجو رصد انتهاكا لحدود الدولة بالقرب من كيبارتاي بواسطة طائرة روسية من طراز سوخوي – 30 وطائرة صهريج طراز أي إل - 78 حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

وأوضح الجيش أن الطائرتين حلقتا لمسافة نحو 700 متر داخل الأراضي الليتوانية وظلتا هناك لمدة تقارب 18 ثانية.

وأضاف الجيش الليتواني أن طائرتين من طراز يوروفايتر تابعتين لسلاح الجو الإسباني أقلعتا للرد على ذلك.