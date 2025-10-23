الرئيس الألماني يختتم زيارته للنمسا بتفقد موقع بناء نفق برينر

يختتم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر زيارتهما الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام إلى النمسا اليوم الخميس بزيارة موقع بناء نفق برينر بالقرب من مدينة إنسبروك النمساوية.

ويُعد طريق برينر أحد أهم محاور النقل بين الشمال والجنوب عبر جبال الألب.

ومن المقرر الانتهاء من بناء النفق الذي سيبلغ طوله 55 كيلومترا بحلول عام 2032. ويُعد المشروع من أبرز مشروعات النقل الأوروبية، إذ من شأنه تسريع الرحلات بين ميونخ وشمال إيطاليا بشكل ملحوظ، ونقل جزء كبير من حركة البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية. ويُعرف طريق برينر السريع بازدحامه الدائم، لا سيما في فترات العطلات عندما يتجه عدد كبير من المسافرين إلى الجنوب.

وكانت النمسا وإيطاليا قد احتفلتا مؤخرا بانطلاق أولى خطوات تدشين بناء النفق، إلا أن هناك مشكلات على الجانب الألماني. فحتى تتحق استفادة كاملة من النفق الجديد، لا بد من توسيع خط السكك الحديدية الرابط في ولاية بافاريا. غير أن ألمانيا لم تضع حتى الآن خطة ملزمة لمسار هذا الخط في وادي "إنتال". كما تشهد المنطقة احتجاجات على المشروع.

إضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة النقل الألمانية مؤخرا أن التمويل المتاح لمشاريع إنشاء وتوسيع خطوط السكك الحديدية في السنوات المقبلة غير كافٍ.