لقي 4 أعضاء بأسرة مرشح جمهوري لمنصب حاكم ولاية إلينوي الأمريكية حتفهم في حادث تحطم مروحية في مونتانا، أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرته حملته الانتخابية.

وقد لقي نجل عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية إلينوي، الجمهوري دارين بيلي، وزوجة ابنه حتفهما في حادث تحطم المروحية، وكان بيلي قد خسر انتخابات حاكم ولاية إلينوي عام 2022 ويسعى مجددا لنيل ترشيح حزبه في سباق العام المقبل.

وجاء في بيان حملة بيلي الانتخابية،اليوم الخميس، أن اثنين من أحفاده لقيا حتفهما أيضا في حادث تحطم المروحية.

وأفاد البيان بأن "دارين وزوجته سيندي يشعران بحزن عميق جراء هذه الخسارة التي لا يمكن تصورها، ويجدان عزاءهما في إيمانهما، وفي عائلتهما، وفي صلوات الكثيرين ممن يحبونهما ويهتمون بهما".