الشرطة تتحفظ على ثلاثة سجناء في باريس هددوا ساركوزي داخل السجن

ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء، أن الشرطة تحفظت على ثلاثة سجناء في سجن "لا سانتيه" بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب تهديدات مزعومة ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد دخوله السجن.

وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر شتائم وتهديدات وُجهت إلى ساركوزي لدى وصوله إلى السجن، مشيرة إلى أن الفيديو صُور على ما يبدو بواسطة أحد السجناء.

وبحسب التقارير، فتح مكتب الادعاء العام تحقيقا في تهديدات بالقتل، كما جرى تنفيذ تفتيش أُثناءه تمت مصادرة هاتفين محمولين.

وكان ساركوزي /70 عاما/ قد بدأ يوم الثلاثاء تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالمشاركة في منظمة إجرامية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية المزعوم من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال محاميه إن الرئيس الفرنسي الأسبق يُحتجز في منطقة معزولة ومؤمنة بشكل خاص داخل السجن، مؤكدا أنه لا يتلقى معاملة تفضيلية، وأن طلبا بالإفراج المشروط قد تم تقديمه.