 رئيس الوزراء الهندي يشارك في قمة آسيان بكوالالمبور عن بعد.. ويفقد فرصة لقاء ترامب
الخميس 23 أكتوبر 2025 2:49 م القاهرة
رئيس الوزراء الهندي يشارك في قمة آسيان بكوالالمبور عن بعد.. ويفقد فرصة لقاء ترامب

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 2:07 م | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 2:07 م

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أنه لن يسافر إلى كوالالمبور في وقت لاحق الأسبوع الجاري لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)؛ ليفقد بذلك فرصة لقاء محتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل المفاوضات التجارية المطولة بين البلدين.

وفي منشور على منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال مودي، إنه سيشارك في قمة آسيان "عن بعد".

جدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد حالة من الفتور منذ أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الهند إلى 50%، وإضافة عقوبة على استيراد النفط من روسيا.

وقال ترامب، إن هذه المشتريات تعمل على تمويل الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وأكدت الهند، التي تستورد نحو 85% من احتياجاتها من النفط الخام، أن المصالح الوطنية هي التي توجه قراراتها المتعلقة بالطاقة.

