أشارت توقعات خبراء اقتصاديين في ألمانيا إلى أن أعداد العاطلين في البلاد سترتفع العام المقبل إلى 2.34 مليون شخص لتصل بذلك إلى نفس مستواها في 2018.

وإذا حدث هذا الارتفاع، فإنه سيعادل تراجع أعداد العاطلين في العام الحالي بمقدار 80 ألف شخص.

ورأى مارتين مولر، خبير سوق العمل بمصرف "كيه إف دبليو" الحكومي، أكبر بنك إنمائي في العالم، أن النقص في العمالة المتخصصة سيظل واحدة من المشكلات الرئيسية وأحد عوائق الاقتصاد في ألمانيا لأنه يقيد الطلب الداخلي.

وأوضح مولر أن استمرار عدم شغل وظيفة شاغرة على مدار نصف عام أو أكثر صار من الأمور المألوفة بالنسبة للعديد من شركات البناء.

واستبعد مولر خروج الاقتصاد الألماني من مرحلة التراجع على نحو سريع.

ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل الإحصاءات الخاصة بسوق العمل في البلاد للشهر الجاري، يوم الجمعة المقبل.

وتأتي هذه التوقعات رغم الإشارات الإيجابية المفاجئة التي ظهرت مؤخرا.

واستبعدت كاتارينا اوترمول، الخبيرة في شركة "اليانز" للتأمين، حدوث تعاف سريع للحالة الاقتصادية العام المقبل، حيث قالت:"لا مدعاة للفرح، فنحن نعتقد أن 2020 لن يكون أفضل من 2019".