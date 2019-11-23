يواصل الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، فعاليات مؤتمره العام في مدينة لايبتسيج، شرقي البلاد.

ومن المقرر أن يصوت مندوبو الحزب اليوم على مسألة إجراء انتخاب مباشر من الأعضاء لمرشح الحزب لمنصب المستشارية، والذي يطالب بتنفيذه اتحاد الشباب في التحالف المسيحي قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.

وترفض قيادة الحزب تحت رئاسة أنيجريت كرامب-كارنباور هذا المطلب، ومطالب أخرى مماثلة.

تجدر الإشارة إلى أن كارمب-كارنباور لديها استحقاق تقليدي للترشح لمنصب المستشارية بصفتها رئيسة الحزب، إلا أن منتقديها يدعون إلى أن يكون لأعضاء الحزب الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.

ويضم المنافسون الرئيسون لها رئيس الكتلة البرلمانية الأسبق للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس.

ومن المنتظر أن يدلي رئيس حكومة ولاية بافاريا ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب ميركل، ماركوس زودر، بخطاب اليوم خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام، وكان زودر دعا الحزب المسيحي الديمقراطي قبل المؤتمر إلى الوحدة.

ومن المنتظر أيضا إقرار خطة وضعتها قيادة الحزب للرقمنة، بهدف تنظيم تصورات الحزب بشأن التحول إلى الرقمنة على نحو منظم قانونيا ومراعٍ للظروف الاجتماعية.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة الحزب الخطاب النهائي في المؤتمر، كما جرت العادة.