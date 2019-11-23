عضو في مجلس السيادة السوداني: الإسلام رسالة للعالمين وليست لتنظيم بعينه

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ إدريس، إن الإسلام رسالة جامعة لكل العالمين أساسها الخير والفضيلة والخلق الكريم، وليست خاصة بجماعة أو نظام أو تنظيم.

وحث إدريس، في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي أقامته "جمعية القرآن الكريم" في الخرطوم اليوم السبت، على تعزيز قيم الدين المتمثلة في العدالة والسلام، محذرا من استغلال الدين في الفساد والتآمر على الوطن وحق الشعوب.. مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه "جمعية القرآن الكريم"، في تحفيظ القرآن، ونشر الدعوة الإسلامية حفاظا على تعاليم الإسلام.