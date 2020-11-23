قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستشير المعنيين بالصحة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمواجهة كورونا، معقبًا: «الوضع الحالي لا يقودنا إلى قرار بشأن الإغلاق».

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الوزارة تضع ضوابط للفصول حال وجود حالات اشتباه أو إصابة بكورونا.

وذكر أن أعداد إصابات كورونا في المدارس قليلة، ويتم التعامل معها بنسبة جيدة، مع وجود بعض الاستثناءات، متابعًا: «بعض أولياء الأمور يرسلون أبناءهم إلى المدارس رغم علمهم بمرضهم، وبعض المدارس لا يعلمون عن وجود حالات».

وأكد أن الأحوال منتظمة بشكل عام، مضيفًا: «إذا وصلت الأمور إلى أن يكون في الدولة عمومًا إغلاق ليس في المدارس فقط، بل في الكافيهات والأماكن العامة، لدينا العدة التي تسمح باستكمال المحتوى التعليمي.. مش معقول مانروحش المدرسة وننزل نتفسح في الشارع، كإنهها هي مصدر العدوى الوحيد»، على حد وصفه.

وأكد أنه لا داعي للقلق في الوقت الحالي طالما هناك التزامًا بالإجراءات الاحترازية من المدارس وأولياء الأمور والطلاب، مضيفًا أن الأمور مستقرة حتى هذه اللحظة.