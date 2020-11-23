غلق 3 مقاهي بفوه لضبط شيش والتحفظ على أسماك غير صالحة ببلطيم

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ حملات للرقابة على المحال التجارية والمخابز، ومحلات المستلزمات الطبية، والخدمات، ومحلات بيع اللحوم الطازجة، والأسماك والكافيهات، من بينها حملات بمدينتي بلطيم وفوه ،تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، وغلق 3 مقاهي بفوه، لضبط عدد كبير من الشيش بهم.

وقاد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ،حملة مكبرة على الأسواق، تمكنت من تحرير 21 محضراً تموينياً متنوعاً، ،وتنوعت المحاضر ما بين ضبط أسطوانات منزليه بمطاعم ،ولحوم وأسماك غير مدون عليها بيانات ،وعدم ارتداء الكمامات الواقية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



‫كما تمكنت حملة برئاسة مصطفى رجب، مدير إدارة بلطيم البيطرية، وعبدالله السبيعي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، وكامل شعلان، مدير إدارة تموين بلطيم، من ضبط 145 كجم أسماك سبيط مجمد، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

كما قاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه ،حملة على المقاهي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ،وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء العاملين بها للكمامات، وتمكنت الحملة من ضبط عدد كبير من الشيش بالمقاهي، وتم غلق 3 مقاهي لمدة أسبوع، وتشميعها بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية.