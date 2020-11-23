انطلقت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، وهي: (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة)، وتستمر عملية التصويت على مدار يومين (اليوم وغدًا).

وترصد "الشروق"، في التقرير التالي، أهم أحداث ومشاهد العملية الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، من فترة الظهيرة وحتى الآن.

• فرق منظمة من طلاب الجامعة لتنظيم دخول الناخبين

شهدت محافظة البحيرة، تواجدًا مكثفًا لفرق منظمة من طلاب جامعة دمنهور، أمام اللجان؛ لتنظيم دخول المواطنين وتسهيل عملية التصويت عن طريق إعطاء الأولوية لفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير وسائل لنقلهم، واستخراج الرقم الانتخابي ورقم اللجان للمواطنين لمنع التزاحم والتكدس.

• الحشد من أجل القبيلة

شهدت لجان محافظة قنا، إقبالا كبيرا من الناخبين، الذين توافدوا واصطفوا في طوابير.

وتعالت الأصوات التي حشدت الناخبين تحت مسمى "القبلية والعصبية"؛ حيث تشهد جولة الإعادة في قنا منافسة قوية بين مرشحين من قبائل العرب والأشراف والهوارة.

• جهاز للكشف عن المعادن

أمام الباب الرئيسي للجنة الشهيد العميد عاطف الإسلامبولي بدائرة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، تم وضع جهاز كبير للكشف عن المعادن، تمر من خلاله حقائب الناخبين، يلاصقها بوابة أخرى يمر من خلالها الناخب للتأكد من عدم حمله لأي سلاح أو آلة حادة، وذلك إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بداية من التأكد من ارتداء الكمامات ثم قياس درجة الحرارة إلى تعقيم أيدي الناخبين.

• لفتة إنسانية للشرطة

وساعد رجال الشرطة المكلفين بتأمين اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد العميد عاطف الإسلامبولي في دائرة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، رجلا قعيدا على الإدلاء بصوته، عبر كرسي متحرك، وذلك منذ وصوله للجنة وحتى الإدلاء بصوته.

• لجان شعبية للحشد ومساعدة الناخبين

وأعلن الدكتور عبدالحميد الطحاوي، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمنيا، تشكيل لجان شعبية بمجلس قروي طحا غرب مركز سمالوط؛ لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة.

وأضاف أن اللجان الشعبية لا تنتمي لأي مرشح، وكل هدفها تنظيم العملية الانتخابية وسيرها، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الدخول حتى الصناديق.

وتابع أن اللجان الشعبية وفرت كراسي خارج لجان طحا، وعمل تباعد بينها بمسافة متر، وتوفير كمامات للمواطنين مجانا.

• مسيرة لحث المواطنين على المشاركة

وفي محافظة الإسكندرية، نظم عدد من الأشخاص مسيرة في الشوارع؛ لحث المواطنين على المشاركة في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حاملين علم مصر، مرددين: "تحيا مصر".