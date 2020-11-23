حبس متهم بانتحال صفة موظف حكومي والنصب على مواطنين في الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس شخص عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة موظف حكومي، بمصلحة الشهر العقاري، وقيامه بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على أموالهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، من ضبط المتهم، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وذلك عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث حول نشاطه.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد قيام شخص، "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاطًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، المترددين على مكاتب الشهر العقاري.

وجاء بتحريات المباحث، أن المتهم زعم بأنه موظف في مصلحة الشهر العقاري، ولديه قدرة على إنهاء مصالح المواطنين والإجراءات الخاصة بهم، لدى جهة عمله، من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين له، وأمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في منطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، وبحوزته مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، وأفاد بأن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.