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شهدت محافظة الإسكندرية فجر اليوم الإثنين، موجة من الصواعق الرعدية والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والسحب الكثيفة، تسببت فى ارتفاع موج البحر إلى نحو ٤ أمتار، ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى لمجابهة الأمطار الغزيرة.

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على انعقاد غرفة الأمطار على مدار ٢٤ ساعة وتخصيص عربات كسح مجانية للمواطنين خاصة فى المناطق الساخنة.



وأهاب المحافظ المواطنين بعدم وقوف السيارات فوق الشنايش أو السير تحت الشرفات بجانب الالتزام بعدم السرعة فى قيادة السيارة.



وتفقد رئيس شركة الصرف الصحي عدد من المناطق الساخنة لسحب تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق مع الأحياء فى قرى أبيس والظهير الريفى بالمنتزه و الطريق الصحراوي والمندرة، والدفع بسيارات الكسح والشفط فى التمركزات الرئيسة على الكورنيش وكارفور وأمام كلية الفنون الجميلة وأمام قصر منطقة الأنفوشى وبرج العرب والعلمي.



وأكد نافع على جاهزية المصارف منها مصرف زهرة فى أبيس الثانية ومحطة طلبات القلعة ومصرف العموم فى محيط قرية الأحرار.