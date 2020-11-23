المدينة المنورة توقع عقدا لإنشاء منطقة ترفيهية وتجارية باسم «بوليفارد يو ووك»

بدأت في المدينة المنورة غرب السعودية اليوم الأحد، أولى الخطوات الفعلية لإنشاء منطقة تجارية وترفيهية تحمل اسم "بوليفارد" على غرار بوليفارد العاصمة الرياض.

وكشفت أمانة المدينة المنورة، في بيان لها اليوم الأحد، عن توقيعها عقدا استثماريا جديدا مع إحدى الشركات الخاصة، لإنشاء وتشغيل المنطقة الجديدة، بعد طرحها للاستثمار في يوليو الماضي، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد في غضون 14 شهرا.

ويقع المشروع الذي يحمل اسم "بوليفارد يو ووك" على مساحة تتجاوز 152 ألف متر مربع.

ويقول القائمون على المشروع، إنه يتضمن إنشاء وتشغيل "بوليفارد يو ووك"، وهي عبارة عن منطقة تجارية وترفيهية تتضمن بدورها 28 محلا تجاريا و32 مطعما للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصين للأماكن الترفيهية و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، ومنطقة لاستيعاب 2084 سيارة.

وسيكون المشروع منطقة مفتوحة في أغلب أجزائه، على غرار بوليفارد الرياض.

ومن المقرر أن يوفر البوليفارد الجديد والأول من نوعه في المدينة المقدسة قرابة 1500 فرصة وظيفية للشباب والشابات.

وأصبحت مناطق التسوق والترفيه في السعودية، وجهة مفضلة للسكان في السنوات القليلة الماضية، حيث خففت البلاد القيود التي كانت مفروضة على الفعاليات الفنية والترفيهية.