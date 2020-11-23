نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 8.4% سنويا، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والعروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها الشركات لتحفيز المبيعات.

ووصلت القيمة الإجمالية لمبيعات أكبر 26 سلسلة متاجر في كوريا الجنوبية سواء المتاجر التقليدية أو متاجر الإنترنت إلى 12.01 تريليون وون (10.7 مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقابل 11.08 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الصادرة اليوم.

وقادت منصات التجارة الإلكترونية مسيرة النمو بشكل عام حيث زادت مبيعات الإنترنت خلال الشهر الماضي نسبة 17.2% سنويا في ظل استمرار إقبال المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وزادت مبيعات السلع الغذائية عبر الإنترنت في كوريا الجنوبيةخلال الشهر الماضي بنسبة 42.1% سنويا، في حين زادت مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 27.9% ومبيعات الأثاث والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.6% خلال الفترة نفسها بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء

في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات الجولات السياحية ومبيعات تذاكر الحفلات الموسيقية بنسبة 18.1% في ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% سنويا بسبب سعي المستهلكين للاستفادة من العروض لترويجية والتخفيضات التي تقدمها المتاجر.