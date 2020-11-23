رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا: نتطلع إلى تحول المزيد من القطاعات الحكومية والشركات فى مصر إلى التقنيات الرقمية

قال مايكل لى، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا: نتطلع إلى تحول المزيد من القطاعات الحكومية فى مصر، والشركات العاملة بالسوق المصرية إلى التقنيات الرقمية، وتبنى الذكاء الاصطناعى كجزء رئيسى من استراتيجيتها ليشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إمكانات هائلة للنمو بما يدعم الاقتصاد والتنمية».



وشارك شركة هواوى تكنولوجيز، الرائدة عالميا فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الخامس عشر على التوالى فى معرض Cairo ICT 2020 فى نسخته الرابعة والعشرين تحت شعار «معا لخلق قيمة جديدة». تستعرض الشركة خلال فعاليات المعرض أحدث الحلول التكنولوجية وتتبادل الخبرات لترسخ ريادتها وتؤكد على استراتيجيتها القائمة على النهوض وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.



وأضاف مايكل لى ان انتشار الجيل الخامس على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، اجتمعت تطبيقات الاتصال، والسحابة، والذكاء الاصطناعى، والحوسبة، والتطبيقات الصناعية، لخلق فرص غير مسبوقة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى ان شركته تركز على دعم تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العديد من الصناعات وتقديم حلول خاصة بالسيناريوهات المختلفة جنبًا إلى جنب مع شركائها لمساعدة المؤسسات على تنمية أعمالها، والحكومات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية، وإفادة مواطنيها، وتحسين الحوكمة العامة.



قال فنسنت صن، الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر: نشارك بقوة وإيجابية فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى ونحرص على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية، وبالتعاون مع شركائنا وعملائنا نسعى لابتكار وبناء نظام بيئى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، مشرا إلى ان شركته تواصل عملها فى نقل المعرفة، وتدريب الشباب على أحدث التقنيات لتحقيق استراتيجية الدولة فى «رقمنه الخدمات».



وتابع: نتطلع إلى تقديم المزيد فى المستقبل والمساهمة فى التحول الرقمى لقطاع الخدمات العامة، والنقل، والطاقة، والقطاع المالى مشيدا بجهود الحكومة المصرية والقائمين على معرض Cairo ICT لحرصهم على الاستمرار فى تنظيمه على مدار أكثر من عشرين عاما.