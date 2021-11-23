قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر لازالت في فصل الخريف، مشيرًا إلى أن فصل الشتاء يبدأ بعد شهر من الآن.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحنا مصري»، المذاع عبر فضائية «المصرية»، صباح الثلاثاء، أن البلاد شهدت تقلبات جوية وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة وهطول أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة على بعض المناطق، نهاية الأسبوع الماضي.

وتوقع اعتدال درجة الحرارة خلال فترات النهار حتى نهاية الأسبوع الجاري، منوهًا إلى أن الحرارة تنخفض بشكل سريع مع غياب أشعة الشمس، وهو ما يتطلب بدء ارتداء الملابس الشتوية خلال التواجد خارج المنزل خلال فترات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر.

وأشار مدير عام التنبؤات بالأرصاد، إلى عدم تعرض البلاد لفرص سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، قائلًا إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجة الحرارة خلال الظهيرة، وتكون شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوه إلى أن التغيرات المناخية السبب في الظواهر الجوية العنيفة التي تظهر خلال حالات عدم الاستقرار، مستشهدًا بتساقط الثلج في أسوان واستمرار هطول الأمطار على الإسكندرية لـ4 أيام متواصلة.