واشنطن تحث تونس على تنفيذ إصلاحات هيكلية لإنقاذ الاقتصاد والمالية العمومية

حثت الولايات المتحدة، الحكومة التونسية على اتخاذ إجراءات بشأن مجموعة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لوضع الاقتصاد التونسي والمالية العمومية على مسار مستدام.

ودعت واشنطن، أثناء زيارة نائب مساعد وزير الخزانة المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير، والتقائه مسؤولين حكوميين سامين من بينهم وزيرة المالية سهام البوغديري، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، إلى اتخاذ تلك الإجراءات من أجل إرساء أسس النمو وخلق مواطن شغل تتيح فرصا لجميع التونسيين.

وجاء في بيان، نشرته السفارة الأمريكية في تونس، أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمثل أيضا الأساس لاستمرار الدعم الاقتصادي القوي من قبل شركاء تونس الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ونقل بيان السفارة عن ماير القول إنه من الضروري أن تتصدى تونس بشكل عاجل لهذه التحديات لتجنب المزيد من التدهور في ماليتها العمومية وفي اقتصادها.

كما أشار ماير إلى أهمية استمرار الحوار الاقتصادي البناء ومشاركة الأطراف التونسية الفاعلة، والمؤسسات المالية الدولية، وشركاء تونس بما في ذلك الولايات المتحدة.