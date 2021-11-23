 وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده لسبل تحقيق السلام والاستقرار بالسودان - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 11:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده لسبل تحقيق السلام والاستقرار بالسودان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 11:34 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، دعم بلاده لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان وبناء علاقات متطورة وفعالة ذات مصالح متبادلة ومشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية الأمريكي، للتهنئة بتوقيع الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، والذي يمهد الطريق نحو تنفيذ مسار الانتقال الديمقراطي.

وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان، أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب، خلال الاتصال، عن أمله في أن يسهم الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك، في استكمال هياكل الدولة وعملية الانتقال في السودان وتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك