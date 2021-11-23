عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يؤكد جدية البنك في إنهاء البرنامج الطارئ لشراء السندات

قال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك "جاد" في إنهاء البرنامج الطارئ لشراء السندات خلال آذار/مارس الماضي وقد لا يحتاج إلى توسيع نطاق برنامج الشراء الأساسي لتغطية أي نقص.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فرانسوا فيليروي محافظ البنك المركزي الفرنسي تردد في الالتزام بمزيد من إجراءات التحفيز في ظل ارتفاع معدل التضخم في دول منطقة اليورو، في حين تزايد الغموض الذي يحيط بالموقف الاقتصادي في أوروبا نتيجة عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع وهو ما دفع بعض الدول إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق.

وقال فيلور إنه في حين تمثل الصحة أولوية أولى، فإن كل موجة من موجات جائحة كورونا تسببت في خسائر اقتصادية أقل من سابقتها، ومعدلات التطعيم المرتفعة ضد الفيروس في أوروبا أثبتت أنها مفيدة اقتصاديا.

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إنه بمجرد خروج البنك المركزي الأوروبي من برنامج التحفيز الاقتصادي الطارئ المرتبط بالجائحة، سيكون عليه البدء تدريجيا في تعديل برنامج شراء السندات القائم قبل الجائحة "كخطوة ثانية"، مع استمرار انفتاحه بشأن وتيرة وتوقيت خفض البرنامج.