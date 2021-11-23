محافظ قنا: ارتفاع عدد إصابات تسمم الوجبات المدرسية لـ192 تلميذا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ عدد إصابات التسمم الغذائي نتيجة تناول الوجبات المدرسية ارتفع إلى 192 تلميذًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه تم التحفظ على الوجبات وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان لتحليلها.

وأوضح أنّ المعامل المركزية ستصدر تقريرًا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مشدّدًا على أن المقصر ستتم محاسبته، وأفاد بأنّه تواصل مع المحامي العام للنيابات في هذا الصدد.

وأشار إلى أنّ العدد بدأ بـ17 تلميذا في مدرسة واحدة ثم ارتفع العدد إلى 131 تلميذًا في هذه المدرسة التي تضم 1114 طالبًا.

وأفاد بأنه تم وضع جميع الحالات تحت الملاحظة، وبدأت في المغادرة بعد ساعة فقط من دخول المستشفيات، مؤكّدًا وجود خمس حالات فقط حتى المستشفى في نجع حمادي، وثلاث حالات في فرشوط.

وأكّد أنّ هناك حالتين فقط من بين الحالات المصابة كانت تعاني من قيء.

وشدّد المحافظ على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالوجبات المدرسية.