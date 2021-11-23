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الأمم المتحدة تخصص 13 مليون دولار لإغاثة جنوب السودان

تسليم مساعدات إغاثية لنائبة رئيس جنوب السودان
تسليم مساعدات إغاثية لنائبة رئيس جنوب السودان
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 12:35 م

قرر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن جريفيثس، تخصيص 13 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) للاستجابة العاجلة للفيضانات واسعة النطاق في جنوب السودان.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية - على موقعه الإلكتروني - أن "حوالي 809 آلاف من الأشخاص تضرروا من الفيضانات في مناطق عديدة في جنوب السودان، ولهذا وسعت الوكالات الإنسانية نطاق استجابتها لتلبية احتياجات المتضررين وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تغرق فيها أجزاء كبيرة من جنوب السودان".

وستقدم وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها المساعدة الإنسانية والحماية للأشخاص المتضررين من الفيضانات الذين يملكون إمكانية محدودة أو معدومة للوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية.


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