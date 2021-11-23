ليتوانيا تنشر أكثر من ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا

نشرت ليتوانيا ما يقرب من ألف إلى ألفي جندي لدعم حرس الحدود بشكل منتظم على الحدود الخارجية الشرقية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا، مع استمرار المخاوف بشأن محاولاتها المزعومة لمعاقبة الكتلة الاقتصادية بموجة من المهاجرين.

وقال قائد الجيش الليتواني فالديماراس روبشيس في فيلنيوس، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "بي إن إس": "بالطبع، هذا ليس أعلى حد، وإذا تطلب الوضع وطُلب منا المساعدة، فسنقوم بذلك".

وتابع أنه تم نشر ما مجموعه حوالي 9 آلاف جندي من دول البلطيق الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ منتصف يونيو.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الجيش الليتواني من هولندا على حوالي 290 مركبة للاستخدام في جميع أنواع الأراضي لمراقبة الحدود مع بيلاروس.

وذكر وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس أن المركبات التي تم شراؤها مقابل 4.6 مليون يورو (5.2 مليون دولار)، في حالة فنية جيدة وجاهزة للاستخدام، ومعظمها متاح للاستخدام من جانب القوات المسلحة بحلول عيد الميلاد.

وفي ضوء الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس، أعلنت ليتوانيا حالة الطوارئ قبل أسبوعين، وهي سارية لمدة شهر على طول الشريط الحدودي وبعمق 5 كيلومترات داخل حدود البلاد.

وأرسلت الحكومة في فيلنيوس مزيدا من رجال الشرطة إلى الحدود وتم منح الجيش مزيدا من الصلاحيات. لكن الوضع في ليتوانيا هادئ حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، يرفض حوالي ألفي مهاجر يريدون عبور الحدود من بيلاروس لبولندا الخروج من مركز لوجيستي على الحدود.

وقال أحد المهاجرين "25 عاما" لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء: "بالتأكيد نحن لا نرغب في الذهاب إلى العراق والبقاء هناك حتى يتم السماح لنا بدخول الاتحاد الأوروبي".

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية في مينسك إن هناك 118 مهاجرا آخرين، غادروا طواعية وعادوا إلى بلادهم.

ويشار إلى أن المهاجرين في الأساس هم أكراد عراقيون وسوريون. ويتحدث بعضهم اللغة الألمانية أو لديهم عائلات في ألمانيا، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول مؤخرا بسبب تفشي وباء كورونا.