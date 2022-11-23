 رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 1:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 1:49 م
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، تبنى على أساس الاحترام المتبادل، والسعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في الكويت، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار الروابط التاريخية التي تجمعهما؛ بما يعزز استقرار البلدين وازدهار شعبيهما.

من جهته، رحب ولي العهد الكويتي بالزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مؤكدا متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجمع شعبيهما، وحرص بلاده على دعم استقرار العراق وازدهاره، كما ثمن دور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه لتعزيز الأمن المستدام فيها.

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