ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين في ظل مؤشرات على أن الطقس في أوروبا سيكون أبرد من المعتاد خلال الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر العقود الآجلة القياسية ارتفع اليوم بنسبة 12% ليواصل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء في غرب أوروبا مع تمديد شركة إي.دي.إف الفرنسية للكهرباء وقف تشغيل بعض المفاعلات النووية وهو ما يضيف ضغطا محتملا على إمدادات الكهرباء في أوروبا.

وبحسب تقرير الأرصاد فإن "درجات الحرارة أقل بصورة ملحوظة عن التوقعات السابقة" خلال الأيام الأولى من ديسمبر المقبل، "ومع توقع درجات حرارة أقل من المعتاد، مع توقع اتساع نطاق الموجة الباردة من مناطق شرق أوروبا إلى وسط وغرب القارة".

في الوقت الحالي، تضع خزانات أوروبا الممتلئة المنطقة في وضع جيد لاجتياز فصل الشتاء. أدى الطقس المعتدل في الأسابيع الأخيرة إلى تأخير بدء موسم التدفئة، حيث لا تزال سعة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة حاليًا بنسبة 95%، على الرغم من مرور ثمانية أيام كانت الإمدادات فيها أقل من الاستهلاك.

وارتفع سعر العقود الهولندية الآجلة تسليم الشهر المقبل، وهي العقود القياسية في أوروبا بنسبة 5ر6% إلى 365ر127 يورو لكل ميجاوات/ساعة في تعاملات ظهيرة اليوم بأمستردام.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكهرباء تسليم الشهر المقبل في كل من فرنسا وألمانيا بنسبة 16% لتصل لأعلى مستوياتها خلال أكثر من أسبوعين، وارتفع سعر العقد الآجل القياسي في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 8% خلال تعاملات اليوم.