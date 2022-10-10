فرانس برس: سماع دوي انفجارات في كييف وانطلاق صفارات الإنذار

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أعلن عمدة كييف، اليوم الأربعاء، عن استهداف هجوم روسي لأحد المرافق الحيوية في المدينة، داعيًا السكان للبقاء في الملاجئ.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بدوي صفارات الانذار ووقوع انفجارات في كييف، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «سبوتنيك» إن السلطات الأوكرانية، أعلنت إطلاق صفارات الإنذار الجوية في جميع مناطق ومدن أوكرانيا.

وبحسب الوكالة الروسية، نشرت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا بيانا، جاء فيه: «تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا».

وبحسب السلطات، تم إنذار المناطق في أوديسا ودنيبروبتروفسك بشأن ضربات صاروخية محتملة.

وشهدت العاصمة الأوكرانية انقطاعا للتيار الكهربائي، بعد دوي صفارات الإنذار الجوية.

وذكرت الشركة المشغلة للطاقة في العاصمة، أنه تم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء في كييف؛ نظرا للمشاكل التي تعاني منها البنية التحتية.