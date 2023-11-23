يتوجه وفد رفيع المستوى برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، صباح غدا الجمعة، إلى معبر رفح البري، لإيصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقّرة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى قطاع غزة، في إطار مواصلة جهود الجامعة العربية، وتنفيذاً لتوجيهات الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

ويضم الوفد في عضويته عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة من الوزراء المفوضين والمستشارين مسئولي الأمانات الفنية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب.

ووجهت السفيرة أبو غزالة الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على مبادرتها لإيصال تلك المساعدات لقطاع غزة مع وفد جامعة الدول العربية، الذي يأتي تأكيداً على الاهتمام المصري لدعم العمل الاجتماعي الإنساني العربي المشترك، ومواصلة للجهود المصرية في هذا المجال، مشيدة بالدور الهام للهلال الأحمر المصري في تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات.

كما وجهت الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على جهوده من خلال المجلس الوزاري، لتقديم الدعم الصحي لأهالي قطاع غزة، مؤكدة على تعاون مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، بصفتهما المجالس المعنية ضمن منظومة جامعة الدول العربية، وحرص الوزراء العرب على تحسين الأوضاع الإنسانية والصحية والاجتماعية في قطاع غزة بشكل خاص، وفي الدول العربية بشكل عام.

وأوضحت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه من المنتظر بعد أن يقوم وفد جامعة الدول العربية بالتعاون مع الوزيرة نيفين القباج، بمتابعة إجراءات إيصال قافلة المساعدات من معبر رفح، عمل زيارة للجرحى في مستشفى العريش، تعبيراً عن التضامن الكامل مع أهالي قطاع غزة.

وأكدت أبو غزالة على مواصلة جامعة الدول العربية من خلال قطاعاها الاجتماعي، العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، معربة عن أمالها في التوقف الكامل والشامل للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوقف هذه المأساة الإنسانية والنزيف المستمر.