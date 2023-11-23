زعيم فصيل شيعي مسلح: لا يمكن قبول أي وجود عسكري أمريكي في العراق

جدد أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء، إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، في تدوينة على موقع "إكس" اليوم الخميس، الدعوة لإخراج القوات القتالية الأمريكية من العراق بمن فيهم المستشارين والفنيين كونها قوات معادية للعراق.

وأضاف القيادي بالفصيل الشيعي العراقي المسلح أن "الجريمة التي اقترفتها القوات الأمريكية ضد قوات المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي الأخيرة في العراق ماهي إلا إمتداد لجرائمهم السابقة في استهداف القادة والمجاهدين في العراق وجرائمهم الحالية في إستهداف الأطفال والنساء والعوائل الآمنة في فلسطين المحتلة ودعمهم للكيان الصهيوني الغاصب وسينالون عقاب جرائمهم، وستترجم المقاومة الإسلامية في العراق أقوالها وإرادتها في الميدان".

وشدد الكعبي على أنه بعد جريمة استهداف عناصر ومقار الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية في العراق "صار واجبا على الجميع إعلان الحرب على أمريكا وإخراجها ذليلة من العراق ولا عذر لأحد بعد اليوم".

وأكد أن" على كل المعنيين بالشأن السياسي في العراق العمل الجاد والواضح لإنهاء الاتفاقية المشؤومة مع الاحتلال وعدم الاكتفاء بمواقف وإجراءات شكلية كرفع دعاوى قضائية أو الإكتفاء بعبارات الشجب والاستنكار أو الاحتفاظ بحق الرد التي لا تنسجم مع العراق المقتدر وفرض السيادة مع مجرم عالمي لا يعترف بالقضاء".

وتشعر الحكومة العراقية بحالة من الحرج فهي من جانب تدعم بقاء قوات أمريكية ومن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو ) في ثكنات داخل عدد من القواعد العسكرية العراقية لأغراض تدريب وتأهيل القوات الأمنية والعسكرية العراقية، لكنها غير قادرة من جانب آخر على السيطرة على الفصائل المسلحة العراقية الشيعية، ومنع مهاجمة القواعد التي تتمركز بها القوات الأمريكية غربي بغداد وفي إقليم كردستان.

وأعلنت فصائل شيعية أبرزها منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وجميعها ممثلة في البرلمان العراقي والحكومة العراقية المطالبة بعدم الحاجة إلى أية قوات أمريكية أو أجنبية في العراق تحت أي مسمى؛ لعدم الحاجة إليها بعد الانتصار على تنظيم داعش وتقييد حركة أنصاره في البلاد.