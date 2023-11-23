رشقة صاروخية تستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

أفادت مصادر سورية، بأن رشقة صاروخية استهدفت حقل غاز كونيكو أبرز القواعد الأمريكية في شرق سوريا، اليوم الخميس.

وقالت المصادر، في محافظة دير الزور لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن عددا من الصواريخ سقطت داخل الحقل وبعضها في محيطه، مؤكدة أن القوات الأمريكية وقوات سوريا الديموقراطية "قسد" أعلنت حالة الاستنفار على الطرق المؤدية للحقل من جهة مدينة البصيرة، وطريق عام الكونيكو دير الزور.

وتتعرض القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات قسد، لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.