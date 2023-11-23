أحمد داود يتعرض للتهديد بعد اختفاء جميلة في رابع حلقات مسلسل زينهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل زينهم لأحمد داود بتنفيذ قرار الإيقاف عن العمل، وتسليم جميع القضايا لجيمي "كريم قاسم"، لنكتشف خلال ذلك أن سبب وفاة زكريا والد زينهم كان حادثاً لم يتم كشف ملابساته.

ويقابل زينهم "أحمد داود" جميلة "سلمي أبو ضيف"، والتي نجحت في فتح الملفات بداخل الهارد وتنتهي الحلقة باختفاء جميلة، وتعرض زينهم للتهديد من قبل الخاطفين حتى يبتعد عن البحث في أسباب مقتل نانسي واختفاء جثتها.

ومسلسل "زينهم" من إخراج يحي إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية.

ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر "أولاد رزق"، ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان "سارة وعلي"، والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود، ومنة شلبي، وتأليف وإخراج هبه يسري.

ويأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات، ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنيه.