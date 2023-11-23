هالاند يدعم فريقه السابق في رحلة الصعود إلى الدوري النرويجي

ذكر تقرير إخباري أن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، سيتحمل تكاليف رحلة جماهير فريقه السابق برين إف كيه لخوض مباراة فاصلة أمام كريستيانساند، وذلك من أجل الصعود للدوري النرويجي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت قناة "تي في 2" النرويجية أن نجم مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يرغب في دفع تكاليف رحلة ذهاب وعودة لما يقرب من 200 مشجع لفريق برين ، وسيكون على الجماهير اختيار طريقة السفر سواء بالحافلة أو القطار. غير أن نادي برين أعلن رسميا، أن من سيدفع تكاليف الرحلة " سر".

وقال بيورن روكين، رئيس قسم التسويق بالنادي: "لا يمكننا قول أكثر من ذلك، من الرائع أن تتاح لنا الفرصة لإرسال الكثير من المشجعين قدر الإمكان إلى كريستيانساند".

وبفضل الدعم المالي، فإن ما يقرب من 400 إلى 500 مشجع سيتمكنون من حضور المباراة، وسيكون عليهم دفع ثمن التذاكر بأنفسهم. وقال أولي هوبرستاد، المتحدث باسم رابطة جماهير الفريق، في تصريحات لقناة "تي في 2"، إنه بفضل هالاند فإن الكثير من الناس الذين لم يفكروا في السفر للمباراة بسبب التكاليف، بإمكانهم حضور المباراة.

وأضاف: "أنه شيء يقدره نادي برين بأكمله حقا".

وكان الفريق قد تأهل بشكل مفاجئ للمباريات الفاصلة من أجل الصعود للدوري الممتاز. وتبلغ تكلفة العودة إلى كريستيانساند أقل من 700 كرونة (65 دولار).

وكان هالاند بدأ مسيرته في فريق برين بسن 15 عاما في عام 2016.