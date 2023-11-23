أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية في إسرائيل.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي "أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش، جنوبا".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الحوثيين الاستيلاء على سفينة "إسرائيلية" في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وفي 31 أكتوبر الماضي كانت الجماعة الحوثية قد أعلنت للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ.