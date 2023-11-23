فحص 1216 مواطنا في قافلة حياة كريمة الطبية بدمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، استهدفت عزبة مدين التابعة لقرية الناصرية مركز فارسكور، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن إجمالي الذين تم فحصهم في القافلة بلغ 1216 مواطنًا، وتحويل 10 حالات للمستشفيات، وإصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإقامة 10 ندوات ثقافية، حضرها 140 مواطنًا.

فيما شملت حالات الكشف المبكر عن الضغط والسكر 151 حالة، و42 أشعة عادية، وحالات السونار13 حالة، وعدد حالات تحليل الدم 342 حالة، وحالات معمل الطفيليات 29 حالة، كما تم صرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات من خلال صيدلية القافلة.

من جانبها أضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة شملت عددا من التخصصات المتنوعة، أبرزها "الباطنة والجراحة، والنساء، والتوليد، والأطفال، والرمد، والأنف والأذن، والجلدية، والمسالك، وتنظيم الأسرة"، بالإضافة إلى إجراء الإشاعة والتحاليل الطبية بالمجان.