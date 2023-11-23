محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بطنطا وكفر الزيات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تطوير جميع المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك خلال تفقده، صباح اليوم الخميس، المشروعات التي تنفذها المحافظة في مركزي كفر الزيات وطنطا.

وتابع الدكتور طارق رحمي الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي.

وأكد أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات، هدفه تخفيف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، مشيرا إلى تخصيصه لسيارات النقل الثقيل.

كما تفقد المحافظ طريق الشركات بمدينة كفرالزيات؛ لإزالة المعوقات التي تحول من الانتهاء من الأعمال الجارية بالطريق الذي يبدأ من شارع الجيش وحتى مدخل قرية بنوفر، موضحا أن هذا الطريق سيساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدينة، حيث إنه سيسهم في دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل المصانع دون الحاجة إلى المرور بقلب المدينة.

واستمرت الجولة بتفقد كورنيش كفر الزيات لمتابعة الأعمال بالمرحلة الثانية من الكورنيش، مشيرا إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات على ضفاف فرع رشيد، وشملت أعمال التطوير إنشاء ممشى وبلدورات وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار تطوير الكورنيش الذي يعد متنفس حضاري لأهل المحافظة بصفة عامة وأهل كفر الزيات بصفة خاصة.

وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ الغربية أماكن منافذ بيع السكر المدعم بكفر الزيات وحي أول طنطا، التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، ومكافحة صور الاحتكار والغلاء.