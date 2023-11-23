مالديني: حاولت ضم ميسي لكن كان الأمر مستحيلا

كشف باولو مالديني، المدير التقني السابق لنادي ميلان الإيطالي ، أنه حاول لمدة 10 أيام التعاقد مع ليونيل ميسي، بعد نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

كان اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، وكيلًا حرًا عندما انتهى عقده مع برشلونة في صيف عام 2021 ولم يعد البلوجرانا قادرًا على تسجيله بسبب المشاكل المالية وقانون اللعب المالي النظيف.

واعترف مالديني في تصريحاته التي نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "لمدة 10 أيام حاولنا ضم ميسي إلى ميلان، ولكن بعد ذلك أدركنا أن الأمر مستحيل".

تابع:"لقد فات الأوان الآن، لكن لاعبًا مثل ميسي هو إضافة أسطورية إلى أي فريق ، وعندما قرأت أنه قد يذهب إلى إنتر، شعرت بالخوف!".

تم سؤال مالديني أيضًا عن السباق الحالي على لقب الدوري الإيطالي قبل مواجهة يوم الأحد بين إنتر ميلان ويوفنتوس على قمة الترتيب.

وكان رده: "إنتر ميلان سيفوز بهذه القمة بكل تأكيد".

يذكر أن ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس 2021 ، واستمرت تلك التجربة لمدة عامين فقط، وانتقل اللاعب الدولي الأرجنتيني الآن إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.