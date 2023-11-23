أبقى البنك المركزي الإندونيسي على معدل سعر الفائدة القياسي دون تغيير، حيث أعطى تراجع التضخم والانتعاش الهش للروبية الإندونيسية مجالا لصناع السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.

وأبقى البنك المركزي الإندونيسي على معدل إعادة الشراء العكسي على مدار سبعة أيام عند نسبة 6٪ اليوم الخميس، مثلما توقع 25 من 31 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج أن 6 من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع توقعوا رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 25ر6%.

ويأتي وقف رفع أسعار الفائدة بعدما أعلن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في وقت سابق من الشهر الجاري تباطؤ معدل النمو بأقل وتيرة له خلال عامين في الربع الثالث.

ومن ناحية أخرى، انحسرت المخاطر التي تواجه البنوك المركزية، حيث يبدو على الأرجح أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أنهي سياسة التشديد النقدي الخاصة به، وتراجعت المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وأبقى البنك المركزي الفلبيني على معدل الفائدة ثابتا الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع أن توقف تايلاند حملتها لرفع أسعار الفائدة لمدة عام في 29 نوفمبر الجاري، مما يزيد من الدلائل على أن الموجة الأخيرة من التشديد النقدي في أجزاء من آسيا قد تكون قصيرة الأجل.

وقال محافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو، في إيجازه حول معدل الفائدة، إن مسار النمو الاقتصادي في إندونيسيا لا يزال قويا، مشيرا إلى الاستهلاك المحلي والاستثمار.