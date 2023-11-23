الزعيم الهولندي الشعبوي فيلدرز يحتفل بفوزه في الانتخابات البرلمانية

واصل الزعيم الشعبوي اليميني الهولندي خيرت فيلدرز، الاحتفال بالفوز المتوقع لحزب من أجل الحرية الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقال فيلدرز، وهو يشرب نخب الفوز مع أنصاره في لاهاي اليوم الخميس، "لقد نجح الأمر".

وأضاف فيلدرز "لقد فزنا بـ37 مقعدا، هل يمكنكم أن تتصوروا ذلك؟"

وقال فيلدرز إن "حزب من أجل الحرية" سيقوم الآن بحملة لصالح المواطنين الهولنديين العاديين الذين سئموا من السياسة في السنوات الأخيرة، مضيفا أن سياسة لجوء أكثر صرامة وتوفير المزيد من المساكن ونظام رعاية صحية تأتي على رأس أولوياته.

وقال الشعبوي المناهض للإسلام، والذي تعهد بإغلاق المساجد وحظر القرآن الكريم، إنه مستعد للتعاون مع الأحزاب الأخرى في حال فوزه بالانتخابات.

وقال فيلدرز "إن الهولنديين يستحقون ذلك"، مضيفا أنه على يقين من أن "حزب من أجل الحرية" سيكون جزءا من الحكومة المقبلة.

وبرز الحزب الذي يتزعمه فيلدرز كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية الهولندية التي جرت أمس الأربعاء، حيث حصل على 37 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 مقعدا، وفقا لآخر استطلاعات الرأي.

وفاز تحالف الحزبين "الديمقراطي الاجتماعي" و"الخضر"، ومرشحه الرئيسي هو مفوض الاتحاد الأوروبي السابق للمناخ، فرانس تيمرمانز، بـ 25 مقعدا، ليحل في المركز الثاني، في حين فاز حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الليبرالي اليميني الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، بـ 24 مقعدا فقط، ليحل في المركز الثالث.