شباب سلة الأهلي يجدد فوزه على الاتحاد السكندري في نصف نهائي المرتبط

جدد فريق الشباب لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزه على الاتحاد السكندري، بنتيجة 63-57، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.

وسيطر شباب الأهلي على المباراة حيث تفوق في الربعين الأول والثاني بنتيجة 37-32، قبل أن يواصل تفوقه ويوسع الفارق مع نهاية المباراة إلى 63-57، ويحقق الفوز.

وكان فريق الشباب حقق الفوز في مباراة الذهاب أيضًا بنتيجة 79-56، فيما خسر الفريق الأول أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 75-61.

ويلتقي الفريق الأول مع نظيره الاتحاد في وقت لاحق من مساء اليوم، على صالة برج العرب، حيث يحتاج الأهلي للفوز من أجل التأهل للنهائي.