ارتفاع معدل التضخم في سنغافورة

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السنغافوري الصادرة اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق وبمتوسط توقعات المحللين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7ر4% سنويا مقابل 1ر4% خلال سبتمبر الماضي في حين كان متوسط التوقعات 5ر4% سنويا.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2ر0%.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3ر3% خلال الشهر الماضي مقابل 3% خلال الشهر السابق، و3% وفقا لمتوسط توقعات المحللين.