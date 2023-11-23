فنلندا تعلن إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الفنلندية، الأربعاء، أن الحكومة قررت إغلاق جميع معابرها الحدودية مع روسيا، باستثناء واحد، لافتة إلى أن القرار سيظل ساريا حتى 23 ديسمبر.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الفنلندية في بيان: "قررنا إغلاق المعابر الحدودية في كوسامو وسالا وفارتيوس على الحدود الشرقية اعتبارا، من يوم الجمعة 24 (تشرين الثاني) نوفمبر"، مشيرا إلى استمرار العمل فقط على معبر "رايا جوزيبي" الحدودي مع روسيا، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، إلى مبنى وزارة الخارجية، احتجاجًا على إغلاق هلسنكي نقاط التفتيش على الحدود الروسية الفنلندية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 (تشرين الثاني) نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير فنلندا لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، وقدم الجانب الروسي احتجاجا فيما يتعلق بإغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية الأكثر استخدامًا على الحدود الروسية الفنلندية"، وفقا لسبوتنيك.

وأضافت الوزارة: "القرار الذي اتخذته فنلندا بإغلاق المعابر الحدودية استفزازي، ويتماشى بشكل واضح مع محاولات زيادة توتير العلاقات، إغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية ينتهك حقوق ومصالح عشرات الآلاف من مواطني روسيا وفنلندا".