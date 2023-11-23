الربيعة: الأوضاع الإنسانية تنتهك بشكل واضح للمدنيين الأبرياء في فلسطين

قال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن المركز يتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لنقل المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم نقل مساعدات كبيرة جدًا، بما في ذلك 15 طائرة و320 شاحنة و20 سيارة إسعاف، معربا عن أمله في فتح معبر رفح دون قيود من الجانب الإسرائيلي لتسهيل وصول المساعدات بشكل سريع.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية والقوانين الإنسانية تنتهك بشكل واضح فيما يحدث للمدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال والنساء، ووصف الحالة بأنها "كارثية".

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري، مما دفع المركز لتجديد شراكته معه وتوقيع اتفاقية تعاون لتوسيع نطاق التعاون بينهما.

وأضاف أن الهدف المشترك هو توفير أكبر حجم من المساعدات للمحتاجين والمتضررين في غزة، خاصة الأطفال والنساء وكبار الشباب. وثمَّن التعاون الواسع الذي تلقاه من جميع القطاعات في جمهورية مصر العربية منذ بداية الأزمة في غزة.