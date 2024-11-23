«ميدار» ترسخ ريادتها كمؤسس ومطور عام للمدن المتكاملة الذكية المستدامة من خلال رعايتها معرض Cairo ICT

• المهندس أيمن القوصى: نركز على تبنى التحول الرقمى فى مختلف جوانب التكنولوجيا والمدن الذكية لتعزيز الاستدامة فى مدن «ميدار»

تواصل شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، المؤسس والمطور العام لمدينتى «مستقبل سيتى» و«مدى MADA» فى شرق القاهرة، ترسيخ مكانتها الرائدة فى تطوير المدن الذكية المتكاملة والمستدامة، من خلال مشاركتها كراعٍ رئيسى

Master Sponsor فى النسخة الـ 28 لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024. ويُعد المعرض الحدث الأبرز فى مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتأتى مشاركة «ميدار» ورعايتها للمعرض للعام الثانى على التوالى تأكيدًا على التزامها بتبنى أحدث التقنيات التكنولوجية وتوظيفها فى تطوير المدن الذكية التى تطورها ميدار، مما يسهم فى خلق مجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة تلبى احتياجات السكان وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.

وعلى هامش فعاليات معرض Cairo ICT أقيم حفل عشاء رسمى بحضور نخبة من المستثمرين وكبرى الشركات المحلية والعالمية فى مجال التكنولوجيا، أعرب المهندس أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية»، عن فخر الشركة بالمشاركة فى هذا الحفل، ورعايتها للمعرض للعام الثانى على التوالى، مؤكدا أن هذا الحدث يُعد فرصة هامة للتعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية التى تدعم رؤية «ميدار» لتطوير مدن ذكية ومستدامة.

وأوضح «القوصى» أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية فى تحقيق التطور العمرانى، وهو ما تسعى الشركة إلى تحقيقه من خلال دمج التقنيات الحديثة فى كل مشاريعها العمرانية.

وأضاف «القوصى»: «نحن نلتزم بتطبيق أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية لتعزيز تجربة الحياة فى مدن ميدار. وقد حصلنا مؤخرا، كأول شركة فى مصر، على رخصة إنترنت الأشياء (IoT) من جهاز تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك، مما يتيح لنا تقديم نموذج متكامل للمدن الذكية. ويمثل ذلك نقلة نوعية فى تطوير المدن المملوكة لميدار مثل مدينة «مستقبل سيتى» التى تعد من أبرز مدن الجيل الرابع فى مصر، ومدينة «مدى MADA» التى تُعتبر من مدن الجيل الخامس، والتى تضم مناطق ترفيهية وتعليمية وطبية وتجارية وسكنية، صُممت وفق أحدث الطرز المعمارية لتكون وجهة متميزة وجاذبة للاستثمارات على المستويين الإقليمى والعالمى».

تأسست شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية عام 2006، وهى أحد أكبر الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار والتنمية العمرانية فى مصر، وهى من أوائل الشركات التى طبقت مفهوم المؤسس والمطور العام للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة فى مصر، ويضم هيكل ملكية ميدار نخبة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى فى مصر وهى (بنك مصر ــ بنك الاستثمار القومى ــ البنك الأهلى المصرى ــ شركة المقاولون العرب).

وتمتلك «ميدار» محفظة أراض تقدر بنحو 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة، وتعتبر «مستقبل سيتى» هى أول المدن التى أطلقتها «ميدار» وتمتد على مساحة 5200 فدان، ونجحت الشركة فى جذب 28 شركة من كبريات شركات التطوير العقارى بمختلف التخصصات لتنمية وتطوير 42 مشروعًا فى «مستقبل سيتى»، كما أطلقت ميدار مؤخرا مدينة «مدى MADA» والتى تقدر مساحتها 5800 فدان بواجهة تمتد بطول 3 كيلومترات على طريق القاهرة السويس، وتضم (مدينة ترفيهية ــ Theme Park ــ مدينة للتسوق ــ مدينة تعليمية ــ مدينة طبية بالإضافة إلى مناطق سكنية)، لتستوعب مدن «ميدار» مليون نسمة تقريبا بواقع 500 ألف نسمة بكل مدينة.

وبجانب المدن التى أسستها «ميدار»، أسست أيضا مجموعة من الشركات لخدمة قاطنى المدن المملوكة لشركة «ميدار» والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة «CTRL» المسئولة عن إدارة المرافق Facility Management، وشركة النقل والمواصلات «WAYZ» وشركة «CIRCUIT» لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوى تقنى، بشكل يؤكد انفراد «ميدار» بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين.